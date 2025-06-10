  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

ABD'den Trump vergileri için süre talebi

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın vergilerinin daha uzun süre yürürlükte kalması için Temyiz Mahkemesi'ne başvururken, vergilere ilişkin mevcut askıya alma kararının Trump'ın dış politika yürütme yetkisini zedelediğini belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Trump vergileri için süre talebi
Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı, pazartesi günü ABD Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak, daha önce kısa süreliğine durdurulan alt mahkeme kararının süresinin uzatılmasını talep etti. Hükümet, alt mahkemenin 28 Mayıs tarihli kararının, ABD Başkanı Trump'ın dış politika yürütme yetkisini zedelediğini belirtti.

Federal Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci boyunca kararın askıda kalıp kalmayacağına ilişkin herhangi bir zamanda hüküm verebilir. Hükümet ayrıca, eğer temyiz mahkemesi mevcut askıya alma kararını kaldırırsa, konuyu ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıyacağını da bildirdi.

Ekonomiye felaket zarar verecek

Başvuruda, vergilerin engellenmesinin “Amerika’nın hassas ticaret müzakereleri sırasında pazarlık gücünü zayıflatacağı, diğer ülkelerin ABD’yi rehine gibi kullanmasına yol açacağı ve ekonomiye felaket düzeyde zarar vereceği” savunuldu.

Trump: İç savaş istemiyorum, gerekirse daha fazla asker gönderirizTrump: İç savaş istemiyorum, gerekirse daha fazla asker gönderirizDünya

 

Kaynak: Bloomberg