ABD'den Trump vergileri için süre talebi

ABD Adalet Bakanlığı, pazartesi günü ABD Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak, daha önce kısa süreliğine durdurulan alt mahkeme kararının süresinin uzatılmasını talep etti. Hükümet, alt mahkemenin 28 Mayıs tarihli kararının, ABD Başkanı Trump'ın dış politika yürütme yetkisini zedelediğini belirtti.

Federal Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci boyunca kararın askıda kalıp kalmayacağına ilişkin herhangi bir zamanda hüküm verebilir. Hükümet ayrıca, eğer temyiz mahkemesi mevcut askıya alma kararını kaldırırsa, konuyu ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıyacağını da bildirdi.

Ekonomiye felaket zarar verecek

Başvuruda, vergilerin engellenmesinin “Amerika’nın hassas ticaret müzakereleri sırasında pazarlık gücünü zayıflatacağı, diğer ülkelerin ABD’yi rehine gibi kullanmasına yol açacağı ve ekonomiye felaket düzeyde zarar vereceği” savunuldu.