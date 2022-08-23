ABD'den Türk şirketlere Rusya mektubu

Biden yönetimi, Türk şirketlerini yaptırım uygulana Rus kuruluşları ve Rus iş insanları ile çalışmamaları konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo tarafından Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen ve Wall Street Journal'ın gördüğü mektupta, Türk şirketlerinin yaptırım altındaki Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalma riskleri olduğu vurgulandı.

Konuya yakın kaynakların WSJ'ye verdikleri bilgiye göre Adeyemo, TÜSİAD'a da aynı mektubu gönderdi.

Adeyamo, geçen haftasonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’a 'Rus kurum ve kişilerin Türkiye’yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden' duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Elitaş’ın görüşmede yaptırımların delinmesine izin verilmeyeceğini teyit ettiği belirtilmişti.

Adeyamo, Haziran ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.