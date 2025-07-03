ABD'den Vietnam'a yüzde 20 tarife indirimi

Anlaşma aynı zamanda, ABD gümrük vergilerinden kaçınmak için Vietnam üzerinden yönlendirilen ve çoğunluğu Çin'den gelen ürünleri hedef alan aktarmalı mallara yüzde 40 gümrük vergisi uygulanmasını da içeriyor. Trump anlaşmayı "Büyük İşbirliği Anlaşması" olarak nitelendirdi ve bunun ABD'ye Vietnam pazarlarına "tam erişim" sağladığını söyledi.

İhracatının yaklaşık yüzde 30'u Amerikan pazarına giden Vietnam, ABD ticaretine büyük ölçüde maruz kalmaya devam ediyor. Anlaşma kısa vadeli riskleri azaltsa da, ekonomistler yeni tarifelerin hala baskı yarattığı konusunda uyarıyor. Aktarma kurallarının uygulanması da belirsizliğini koruyor.

Bu arada Trump Organization, Ho Chi Minh City'de bir Trump Tower planları da dahil olmak üzere Vietnam'da 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul projelerini açıkladı.