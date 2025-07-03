ABD'den Vietnam'a yüzde 20 tarife indirimi
ABD ve Vietnam, ABD'nin Vietnam mallarına uygulayacağı gümrük vergisini, önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek olan yüzde 46'dan yüzde 20'ye indirecek bir ticaret anlaşması imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'ın da ABD'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini kaldıracağını duyurdu.
Anlaşma aynı zamanda, ABD gümrük vergilerinden kaçınmak için Vietnam üzerinden yönlendirilen ve çoğunluğu Çin'den gelen ürünleri hedef alan aktarmalı mallara yüzde 40 gümrük vergisi uygulanmasını da içeriyor. Trump anlaşmayı "Büyük İşbirliği Anlaşması" olarak nitelendirdi ve bunun ABD'ye Vietnam pazarlarına "tam erişim" sağladığını söyledi.
İhracatının yaklaşık yüzde 30'u Amerikan pazarına giden Vietnam, ABD ticaretine büyük ölçüde maruz kalmaya devam ediyor. Anlaşma kısa vadeli riskleri azaltsa da, ekonomistler yeni tarifelerin hala baskı yarattığı konusunda uyarıyor. Aktarma kurallarının uygulanması da belirsizliğini koruyor.
Bu arada Trump Organization, Ho Chi Minh City'de bir Trump Tower planları da dahil olmak üzere Vietnam'da 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul projelerini açıkladı.