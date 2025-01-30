AB'de işsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı. Söz konusu verilere göre Euro Bölgesi'nin işsizlik oranı 2024 Aralık'ta yüzde 6,3'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde Kasım 2024'te işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak açıklandı. AB'de kasım ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise aralıkta yüzde 5,9'a çıktı.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

İşsiz sayısında birinci sırada İspanya var

AB'de işsiz sayısı, 2024 aralıkta 12 milyon 978 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Aralıkta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,6, Yunanistan'da yüzde 9,4, Finlandiya'da yüzde 8,6 ve İsveç'te yüzde 8,5 oldu.

Aralık ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 927 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 359 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.