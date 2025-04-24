AB’de otomobil satışları martta geriledi! Elektrikli araçlar öne çıktı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği ülkelerindeki mart ayı otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre, AB genelinde yeni otomobil tescilleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 1 milyon 29 bin 519 adede geriledi.

En yüksek pay hibritte

Mart ayında AB pazarında satılan otomobillerin yüzde 36’sını hibrit, yüzde 28,2’sini benzinli, yüzde 15,3’ünü ise tam elektrikli araçlar oluşturdu. Dizel araçların toplam satıştaki payı yüzde 9,3 olurken, fişli hibritlerin oranı yüzde 8 ve diğer yakıt türlerinin oranı ise yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Elektrikli otomobil satışları ise geçen yılın mart ayına göre yüzde 17,1 artışla 157 bin 505’e yükseldi. Böylece elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,3’e ulaştı.

En yüksek artış Fransa’da

Ülke bazında değerlendirildiğinde, yeni otomobil satışları Almanya’da yüzde 3,9, Fransa’da yüzde 14,5 düşerken; İtalya’da yüzde 6,3, İspanya’da ise yüzde 23,2 oranında artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlar yüzde 1,9 azalarak 2 milyon 715 bin 8 adede indi.

Otomobil üreticileri arasında Volkswagen Grubu 271 bin 382 adet satışla ilk sırada yer alırken, Stellantis Grubu 173 bin 80 adetle ikinci, Renault Grubu 120 bin 724 araçla üçüncü, Toyota Grubu ise 96 bin 10 araçla dördüncü sırada yer aldı.