AB’de perakende satışlar artışta

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,4 artış yönündeydi. Açıklanan rakamlar, aylık bazda beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği genelinde ise perakende satışlar nisan ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 2,8 oranında arttı.

Aylık bazda en fazla artış yüzde 7,5 ile Polonya’da görülürken, onu yüzde 2,4 ile Slovakya ve İsveç, yüzde 2,1 ile Belçika izledi. Aynı dönemde Almanya’da satışlar yüzde 1,1, Malta’da yüzde 1 ve Hollanda’da yüzde 0,4 oranında düştü.

Yıllık bazda en yüksek artışlar yüzde 7,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 6,2 ile Estonya ve yüzde 5,7 ile İsveç’te kaydedildi. Lüksemburg’da satışlar yüzde 3,6, Slovakya’da ise yüzde 0,1 azaldı.

Ekonomistler, verilerin tüketici harcamalarının toparlanma sinyali verdiğini ancak özellikle Almanya gibi büyük ekonomilerdeki zayıflığın Euro Bölgesi genel görünümünü baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.