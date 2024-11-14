AB'de şirket iflasları 2018'den bu yana en yüksek seviyede

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın üçüncü çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

Üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 28,8 ile ulaştırma, yüzde 15,3 ile bilgi ve iletişim teknolojileri, yüzde 9,8 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.