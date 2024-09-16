AB'de toplatma kararı alınmıştı... Eyüp Sabri Tuncer'den bir açıklama daha

Türkiye’nin önde gelen kozmetik şirketlerinden Eyüp Sabir Tuncer'in Mart 2022’den önce piyasa sürdüğü ürünlere ilişkin Avrupa Birliği tarafından verilen toplatma kararına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, dün yaptığı açıklamada, toplatma kararının tüm ürünlere ilişkin değil, Mart 2022 öncesinde üretilen bazı ürünlere ilişkin olduğunu ifade etmişti.

Engin Tuncer’den bugün bir açıklama daha geldi. Tuncer, “Avrupa'da da daha önce hiç uygulanmamış enteresan bir süreç yaşıyoruz. Konuya ilişkin belgeler de yavaş yavaş elimize ulaşmaya başladı” dedi.

Kimseyle irtibat sağlanmadan karar çıkarılmış

CNBC-e’ye konuşan Hasan Engin Tuncer, AB’de bu konularla ilgili sorumlu bir şirket ile çalıştıklarını açıklayarak şöyle devam etti:

* O şirkete ne bir ihtar gelmiş ne de imha talebinde bulunulmuş. Almanya'daki distribütörümüze de böyle bir bilgi gelmemiş. Dolayısıyla kimseyle irtibat sağlanmadan doğrudan bir toplatma kararı yayınına çıkılmış. Kimseyle irtibat sağlanmadan doğrudan bir toplatma kararı yayınına çıkılmış.

Toplatma kararının Mart 2022 öncesi üretilen ürünlere ilişkin olduğunu yineleyen Tuncer, karara tabi ürünlerin logolarından bu ürünlerin Mart 2022 değil 2021 öncesi üretildiğini anladıklarını ifade etti.

Vitrine çıkmayan ürünler…

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, söz konusu ürünlerin vitrine çıkarılmadığını ve son kullanma tarihinin geçtiğini belirtirken şöyle devam etti:

* Ürünler distribütör firmanın deposunun bir köşesinde unutulmuş. Normalde önce bu konuyla ilgili ditsribütör firmaya veya bizimle ilişkili olan sorumlu firmaya bir uyarı verip imha ettirmeleri gerekirdi. Fakat bunu yapmadan kararı doğrudan yayına çıkmışlar.

Bu madde her ülkede yasaklı değil

Eyüp Sabri Tuncer markalı ürünlerini 74 ülkeye sattıklarını anlatan Tuncer, “Hiçbir problem de yaşamıyoruz. Zaten kullanılan maddeyle ilgili çalışma da sadece Avrupa Birliği'nde yansıma bulan bir çalışma. Bu madde ABD'de yasak değil, Rusya'da, Çin'de, Hong Kong'ta veya Singapur'da da yasak değil. Kaldı ki bu madde bizde artık kullanılan bir madde de değil” dedi.

Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine neden yasak geldi?

Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022 öncesindeki bazı ürünleriyle ilgili alınan toplatma kararında gerekçe gösterilen madde 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit (BMHCA).

BMHCA'nın üreme sistemine zarar verebileceği, doğmamış çocuğun sağlığına zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine neden olabileceği belirtiliyor.