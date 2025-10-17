AB’de turistik konaklama sayısı rekor kırdı

Avrupa turizm sektörü, pandemi sonrası toparlanmasını hızla sürdürürken rekor bir yıla imza attı.

Turistik konaklama 3 milyarı geçti

Eurostat’ın yayımladığı 2024 yılı turizm istatistiklerine göre, AB ülkelerinde turistik tesislerde geçirilen gece sayısı yüzde 2,7 artarak 3 milyar 22 milyona ulaştı.

Bu rakam, Avrupa turizm sektörünün hem istikrarlı büyümesini hem de uluslararası seyahatlerdeki güçlü toparlanmayı ortaya koydu.

İspanya zirvede, İtalya ve Fransa takipte

AB ülkeleri arasında İspanya 505 milyon gecelik konaklamayla ilk sırada yer aldı.

İspanya’yı İtalya (466 milyon) ve Fransa (458 milyon) izledi.

Listenin devamında Almanya 440 milyon, Yunanistan 153 milyon ve Hollanda 145 milyon gecelemeyle öne çıktı.

Turizmde Avrupa’nın ivmesi sürüyor

Uzmanlar, Avrupa’da artan uluslararası uçuş sayısı, konaklama fiyatlarındaki dengelenme ve dijital seyahat trendlerinin sektör büyümesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

AB ülkelerinin, özellikle 2025 yaz sezonu öncesi sürdürülebilir turizm yatırımlarına ve alternatif tatil destinasyonlarına yöneldiği belirtiliyor.