AB'de yeni otomobil satışları sert düştü: En büyük kayıp elektrikli otomobillerde

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları, ağustos ayında yüzde 18,3 oranında düşerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Fransa, Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlardaki çift haneli kayıplar bu düşüşün başlıca nedenleri arasında yer aldı. Temmuz ayında hafif bir artış yaşanmasına rağmen, ağustos ayı itibarıyla pazar ciddi bir daralma yaşadı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, tamamen elektrikli araç satışları ise yüzde 43,9 oranında azaldı ve bu düşüş trendi art arda dört çeyrektir devam ediyor. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda elektrikli otomobil satışları sırasıyla yüzde 68,8 ve yüzde 33,1 oranında geriledi.

Ağustos ayında batarya elektrikli araç satışları yüzde 43,9 oranında azalırken, şarjlı hibrit otomobillerde de yüzde 22,3 düşüş kaydedildi. Ancak hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 6,6 oranında artış gösterdi.

Otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen, Covid-19 öncesindeki seviyelere henüz ulaşılamadığına dikkat çekiyor ve bu trendin kısa vadede düzelmeyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.