AB'den 15 ülkelik güvenli seyahat listesi

29 Haziran 2020

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği'nin (AB) salı günü akşamına kadar COVID-19 salgınında seyahat edilebilecek ülkeler listesini açıklayacağını söyledi.

Laya, AB'nin epidemiyolojik kriterlere dayalı olarak hazırladığı listenin 15 ülkeyi içereceğini belirterek, "AB'deki ortalama vaka sayısını aşmayan ya da altında olan ülkeleri listeye dahil ediyoruz" dedi.

Seyahat listesine ABD ve Güney Amerika ülkelerinin dahil olmayacağı ancak Çin'in girebileceği öngörülürken, Laya kararın politiki değil tamamen epidemiyolojik kriterlere göre seçildiğini ve listede olan bir ülkede vaka sayılarının artması halinde söz konusu ülkenin listeden çıkarılacağını açıkladı.

AB dış sınırlarını 15 Temmuz tarihinde açacak.