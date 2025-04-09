AB'den 20 milyar Euro'luk adım! 'Yapay Zeka Kıta Eylem Planı' açıklandı

Avrupa Birliği, yapay zeka alanında öncü rol oynamak için atacağı yeni adımları Yapay Zeka Kıta Eylem Planı adlı çalışmasıyla ortaya koydu.

ABD ve Çin ile rekabet edebilmek adına AB'de atılacak adımlar şu başlıklar altında toplanıyor:

* Yapay zekada inovasyon kabiliyeti artırılacak.

* Yapay zeka girişimlerini, endüstrisini ve araştırmacıları, modellerini ve uygulamalarını geliştirmeleri hususunda girişimciler desteklenecek.

* AB Komisyonu, Avrupa'nın yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını yapay zeka fabrikaları ağıyla güçlendirecek.

* Birlik, yapay zeka giga fabrikaları kurulmasına yardımcı olacak. Bu giga fabrikalar, mevcut yapay zeka fabrikalarının 4 katından fazla seviyede yaklaşık 100 bin son teknoloji çiple donatılmış büyük ölçekli tesisler olacak. * Tesisler, karmaşık yapay zeka modellerini benzeri görülmemiş bir ölçekte eğitmek ve geliştirmek için devasa bilgi işlem gücü ve veri merkezlerini entegre edecek.

5 giga fabrika

Yapay zeka giga fabrikaları, AB'nin kritik endüstriyel sektörlerinin stratejik özerkliğini muhafaza edecek. Giga fabrikalara özel sektör yatırımları teşvik edilecek. AB genelinde 5 yapay zeka giga fabrikası için 20 milyar Euro'luk yatırım harekete geçirilecek.

Hedef: AB'nin veri merkezi kapasitesini üç katına çıkarmak

* Özel sektörün bulut kapasitesine ve veri merkezlerine yatırımını teşvik etmek için Komisyon ayrı bir yasa teklifi hazırlayacak. AB'nin veri merkezi kapasitesini en az üç katına çıkarmak hedeflenecek.

* Büyük ve yüksek kaliteli verilere erişim artırılacak. Yapay zeka fabrikalarında farklı kaynaklardan gelen büyük, yüksek kaliteli veri hacimlerini bir araya getiren ve düzenleyen Veri Laboratuvarları oluşturulacak.

* Stratejik sektörlerde algoritmalar geliştirilmesi ve yapay zekanın benimsenmesi teşvik edilecek. Yüzde 13,5 seviyesinde seyreden AB'de yapay zeka kullanan şirketlerin oranı daha da artırılacak.

* Kişiye özel yapay zeka çözümleri geliştirmek, endüstriyel kullanımları artırmak ve AB'nin stratejik kamu ve özel sektörlerinde yapay zekanın tam olarak benimsenmesini sağlamak için gelecek aylarda yapay zeka uygulama stratejisi başlatılacak.

* Yapay zeka alanında beceriler ve yetenekler güçlendirilecek. Bu alanda eğitim ve öğretim programları geliştirilecek. Yüksek becerili yapay zeka uzmanlarının ve araştırmacılarının işe alımı kolaylaştırılacak.

* Yapay zeka alanındaki düzenleyici çerçeve basitleştirilecek. AB'nin katı kuralları, yapay zeka alanında model ve sistem geliştirilmesi için veri kullanımlarını zorlaştırıyor. Büyük teknoloji şirketleri de Avrupa'daki mevzuatların önlerinde engel teşkil ettiğini savunuyor.