AB'den 700 milyon dolarlık satın alıma onay!

AB Komisyonu, yetkileri arasında bulunan 'Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetleme' maddesi uyarınca Nvidia'nın Run:ai'yi satın alması konusundaki kararını açıkladı.

Nvidia'nın söz konusu satın alımının Avrupa piyasasında rekabet endişesine neden olmayacağı sonucuna varan ve iki şirketin faaliyet alanlarının örtüşmediğinı vurgulayan AB Komisyonu, işlemin koşulsuz olarak kabul edildiğini açıkladı.

700 milyon dolarlık anlaşma

Nvidia, nisan ayında, müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla yazılım sağlayıcısı İsrailli startup Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almak üzere anlaşma yapıldığını duyurmuştu.