AB'den ABD'nin gümrük vergisine dair açıklama: Masada anlaşma da var, misilleme de

Avrupa Birliği'nin Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, AB'nin 1 Ağustos'taki son tarihten önce ABD ile adil bir ticaret anlaşması yapmayı hedeflediğini ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda orantılı karşı tedbirler de hazırladığını söyledi.

Sefcovic Brüksel'de AB ticaret bakanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde şunları söyledi:

"ABD yönetimiyle temaslarımızı sürdürüyoruz ve yeni son tarih olan 1 Ağustos'a kadar müzakere edilmiş bir çözüme öncelik veriyoruz. Hiçbir çaba sarf etmeden çekip gitmeyi düşünemiyorum."

Bununla birlikte, bloğun "dengeyi yeniden tesis etmek için iyi düşünülmüş, orantılı karşı önlemler" de dahil olmak üzere tüm olası sonuçlara hazır olması gerektiğini vurguladı.

Trump yüzde 30 vergi açıklamıştı

Söz konusu açıklamalar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ticaret çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılmadığı takdirde 1 Ağustos'tan itibaren AB'den ithal edilen malların çoğuna yüzde 30 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasının ardından geldi.

AB, bu tür tarifelerin transatlantik tedarik zincirlerine ciddi zarar vereceği ve her iki taraftaki endüstrileri, tüketicileri ve sağlık sektörlerini etkileyeceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pazar günü yaptığı açıklamada, bloğun misilleme tarifeleri konusundaki duraklamasını daha fazla müzakere yapılabilmesi için ağustos ayı başına kadar uzatacağını söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de diyaloğun sürdürülmesine destek verdi ancak uyarıda bulundu: "Tüm araçları kullanmaya hazır olmalıyız. Eğer barış istiyorsanız savaşa da hazırlıklı olmalısınız. Ve bence şu anda bulunduğumuz nokta da bu."