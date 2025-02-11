AB'den ABD'nin vergi kararına sert yanıt gelecek

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert bir tepki vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Trump ayrıca, tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunun da altını çizmişti.

"Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak"

Ursula von der Leyen, ABD'nin vergi uygulama kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Tarife kararından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğinin altını çizdi. AB Komisyonu Başkanı, bu durumun işletmelerle birlikte tüketicileri olumsuz etkileyeceğini de ifade etti.

Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak." açıklamasında bulundu.

von der Leyen ayrıca, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğine belirtti ve Avrupa'daki çalışanları, işletmeleri ve tüketicileri koruyacaklarına vurgu yaptı.