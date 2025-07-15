AB'den ABD'ye ikinci misilleme hamlesi! Yeni vergi paketinde ABD uçakları, arabaları ve içecekleri var

Avrupa Komisyonu, Washington ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine, yaklaşık 84,1 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine yönelik yeni bir misilleme tarifesi paketi teklif etti. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta uygulamaya konulması beklenen yüzde 30 oranındaki ithalat vergisi tehdidinin hemen öncesine denk geldi.

Tarım ve gıda ürünleri de listede

AB'nin önerdiği yeni vergi paketi, ABD'den gelen uçaklar, makineler, otomobiller, kimyasallar ve tıbbi cihazlar gibi önemli ihracat kalemlerini kapsıyor. Ayrıca, yaklaşık 6,35 milyar Euro tutarında meyve, sebze, şarap, bira ve çeşitli alkollü içkiler gibi tarım ve gıda ürünleri de listede yer alıyor.

Bu öneri, Nisan ayında onaylanan ancak müzakere sürecine zaman tanımak amacıyla askıya alınan 21 milyar Euro'luk önceki misilleme paketinin ardından gündeme gelen ikinci büyük yanıt oldu. Askıya alma kararı 6 Ağustos'a kadar uzatıldı.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, görüşmelerin başarısız olması halinde, üye ülkelerin karşı tedbirler konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Başlangıçta 95 milyar Euro'luk ABD ürününü kapsayan ilk taslak, kamuoyu geri bildirimleri sonrasında revize edildi ve yüksek değerli birçok kalem listede tutuldu.

"AB hala uzlaşma yolları arıyor"

Yetkililer, Avrupa Birliği'nin hâlâ ABD ile ticarette derin bir kopuş yaşanmaması için uzlaşma yolları aradığını vurguluyor.