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AB'den ABD'ye tarife misillemesi: Gıda ithalatına katı kısıtlamalar geliyor

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ek gümrük tarifelerine karşılık çiftçilerini korumak için farklı standartlarda üretilen belirli gıda maddelerinin ithalatını engelleyeceği öğrenildi.

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Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti sarsan tarife politikasına karşılık yeni bir düzenlemeye geçeceği iddia edildi. Buna göre AB, kendi çiftçilerini korumak için farklı standartlarda üretilen belirli gıda maddelerinin ithalatını engellemeye hazırlanıyor.

Financial Times Gazetesi'ndeki haberde Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta daha katı ithalat kısıtlamalarını araştırmayı kabul edeceği belirtildi.

İlk kısıtlama pestisitli ürünlere

İthalat kısıtlamalarında ilk hedef olarak da AB'de kullanımı yasak olan pestisit gibi kimyasalların kullanılarak yetiştirildiği ABD mahsulleri yer alacak. 

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