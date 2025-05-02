AB'den ABD'ye tarifeler için 50 milyar Euro'luk teklif: 'Çok hızlı şekilde çözüleceğine inanıyorum'

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, AB'nin ABD ile yaşanan ticaret ilişkilerindeki sorunu çözmek için ABD'den yaptığı mal alımını 50 milyar Euro artırmak istediğini ifade etti.

Sefcovic, AB'nin anlaşmaya varma yönünde belirli bir ilerleme kaydettiğini de söyledi.

Ancak Sefcovic, Washington'un kendi mallarına uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisini ticaret görüşmelerinde adil bir çözüm olarak sürdürmesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Sefcovic, Financial Times'a verdiği röportajda ABD ve AB'nin Başkan Donald Trump'ın bloğa yüzde 20 gümrük vergisi koymasından ve ardından ara vermesinden bu yana çok sayıda yüz yüze ve telefon görüşmesi turuyla ilerleme kaydettiğini söyledi.

Sefcovic, amacının hala Beyaz Saray ile "dengeli ve adil" bir anlaşmaya varmak olduğunu ekledi.

'Eğer sorun 50 milyar Euro'luk ticaret açığı ise...'

Sefcovic, ABD ticaret temsilcisi Jamieson Greer ve ticaret sekreteri Howard Lutnick'e sunduğu temel argümanın, Amerika'nın AB'ye yaptığı hizmet ihracatının hesaba katılması olduğunu ve bunun da Avrupa ile olan toplam ticaret açığını sadece 50 milyar Euro indireceğini söyledi.

Sefcovic bu açığın, daha fazla ABD gazı ve tarım ürünü satın alınmasına yönelik anlaşmalarla hızla tamamlanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Eğer karşı karşıya olduğumuz ticaret açığı sorunu 50 milyar Euro ise, bunun LNG (doğalgaz) alımları, soya fasulyesi gibi bazı tarım ürünler ya da başka alanlarla çok hızlı bir şekilde

çözülebileceğine inanıyorum”

Sefcovic, anlaşmanın Avrupa Parlamentosu ve üye devletler açısından "net şekilde iyi ve kabul edilebilir" olmasının ise “çok zor” olacağını vurguladı.

Sefcovc ayrıca, Çin'in ihracatındaki artışın yarattığı etkleri ele almak üzere ABD ile iş birliğine açık olduklarını ve bunun da bir ticaret anlaşması için “tatlandırıcı” olabileceğini belirtti.

Sefcovic, ticaret görüşmelerinde taban oran olarak yüzde 10'luk bir vergiyi kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, AB'nin bunu "çok yüksek bir seviye" olarak gördüğünü ve bloğun tarifeleri bu seviyede tutan bir anlaşmaya razı olmayacağını ima ettiğini söyledi.