AB’den ağustosta 5,8 milyar Euro dış ticaret açığı

Avrupa Birliği’nin (AB) dış ticaret dengesi ağustos ayında yeniden açık verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, AB’nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 183,6 milyar Euroya geriledi.

İthalat ise yüzde 4,9 düşüşle 189,4 milyar Euro oldu. Böylece AB, ağustos ayında 5,8 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi fazla verdi

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ihracatı ağustosta 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 205,9 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 3,8 düşüşle 204,9 milyar Euro olarak kaydedildi.

Böylece, Euro Bölgesi 1 milyar Euro ticaret fazlası verdi.

Uzmanlar, Avrupa genelinde enerji ithalatındaki azalma ve küresel talepteki yavaşlamanın dış ticaret dengesini belirleyici faktörler arasında yer aldığını değerlendiriyor.

ABD ve İngiltere AB’nin en büyük ticaret ortakları

Ağustos ayında AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla:

* ABD (32,9 milyar Euro)

* İngiltere (25,1 milyar Euro)

* İsviçre (14,7 milyar Euro)

* Çin (14,2 milyar Euro)

* Türkiye (7,5 milyar Euro) olarak açıklandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

* Çin (43 milyar Euro)

* ABD (26,4 milyar Euro)

* İngiltere (11,7 milyar Euro)

* İsviçre (9,7 milyar Euro)

* Norveç (7,4 milyar Euro)

* Türkiye (7,2 milyar Euro)

Ticarette dengelenme süreci sürüyor

Analistler, 2023 yılında enerji fiyatlarındaki gerileme ve tedarik zinciri sorunlarının azalmasıyla birlikte AB’nin dış ticaret dengesinde bir iyileşme eğilimi görüldüğünü ancak küresel ekonomik durgunluğun ihracatı baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.