AB'den Ar-Ge'ye 130 milyar euroluk kaynak

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerinin 2025 yılı araştırma ve geliştirme (AR-GE) bütçelerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ülkeleri geçen yıl AR-GE faaliyetleri için kamu bütçelerinden toplam 130,2 milyar euro kaynak ayırdı. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artış gösterirken, AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0,69'una karşılık geldi.

Söz konusu AR-GE bütçesi 2015'te ise 81,1 milyar euro seviyesindeydi. Böylece, AB ülkelerinin AR-GE'ye ayırdığı kamu bütçesi son 10 yılda yüzde 60,5 yükseldi.

AR-GE'ye en büyük kaynak Lüksemburg'dan

AB genelinde 2025'te kamu bütçesinden kişi başına 289 euro AR-GE'ye yönlendirildi. AB ülkeleri arasında kişi başına bütçeden AR-GE tahsisatının en yüksek olduğu ülke 917 euro ile Lüksemburg olurken onu 627 euro ile Danimarka, 553,5 euro ile Almanya izledi.

Kişi başına bütçeden en düşük AR-GE tahsisatı ise 18,8 euro ile Romanya'da, 57,4 euro ile Macaristan'da ve 73,7 euro ile Malta'da gerçekleştirildi. Öte yandan, AR-GE'ye ayrılan 2025 yılı devlet bütçesi tahsislerinde en büyük payı yüzde 37,3 ile üniversite fonları aldı.