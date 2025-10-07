AB'den çelik sektörüne önlem

AB Komisyonu, çelik sektörünü küresel kapasite fazlasının neden olduğu "haksızlığa" karşı korumak için hazırladığı koruma planını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre, AB stratejik çelik sektörünün uzun vadede devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atacak.

Çelik sektöründeki küresel aşırı kapasiteye karşı tedbirler alınacak.

Bu kapsamda çelikte gümrüksüz ithalat hacimleri yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Böylece, gümrüksüz çelik ithalat hacimleri 2024 çelik kotalarına kıyasla yüzde 47 düşürülecek.

Çelikteki kota dışı vergi oranları da iki kat artırılarak yüzde 50'ye yükseltilecek.

Ayrıca, çelik piyasalarının izlenebilirliğini güçlendirmek ve kuralların çevresinden dolaşılmasını önlemek amacıyla eritme ve döküm zorunluluğu getirilecek.

AB iç piyasası ile yüksek düzeyde entegre olan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dan yapılan ihracatlar tarife kotalarına veya vergilere tabi olmayacak.

İstisnai bir güvenlik durumuyla karşı karşıya olan aday ülke Ukrayna'nın özel durumu dikkate alınarak kota tahsisi yapılacak.

Söz konusu tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Çelik, savunma dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli birçok sektörde kullanılması nedeniyle AB ekonomisi için gereken temel ürünler arasında yer alıyor.

AB, dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda yer alıyor. Ancak son dönemde AB ucuz ithal çelik ürünlerle rekabette sorun yaşıyor. 20'den fazla AB ülkesinde faaliyet gösteren çelik sektörü 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlıyor.

Sektör sıklıkla AB'den korunma önlemleri talep ediyor.