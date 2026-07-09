AB'den Çin lastiklerine anti-damping vergisi

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Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yönelik anti-damping soruşturmasını sonuçlandırdı. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan uygulama tüzüğüyle birlikte Çin menşeli yeni pnömatik kauçuk lastiklere kesin anti-damping vergisi getirildi.

Vergi oranı üreticiye göre değişecek

Yeni düzenlemeye göre Çin'den ithal edilen lastiklerde uygulanacak vergi oranları üretici firmalara göre farklılık gösterecek.

Güney Koreli Hankook'un Çin'deki tesislerinde üretilen lastikler için yüzde 4,3, soruşturmada iş birliği yapan diğer Çinli üreticiler için yüzde 24,4, soruşturmaya katılmayan üreticiler için ise yüzde 45,3 oranında anti-damping vergisi uygulanacak.

Soruşturma Avrupa üreticilerinin şikayetiyle başlamıştı

AB Komisyonu, Avrupa'daki lastik üreticilerinden gelen şikayetler üzerine Mayıs 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Yapılan incelemede Çinli üreticilerin ürünlerini Avrupa pazarına dampingli fiyatlarla sattığı ve bunun Avrupa lastik sanayisine önemli ölçüde zarar verdiği tespit edildi.

Çin lastiklerinin Avrupa pazarındaki etkisi mercek altına alındı

Komisyonun değerlendirmesine göre Çin'den yapılan ithalat özellikle düşük fiyatlı lastik segmentinde yoğunlaştı. Bu durumun Avrupa'daki üreticilerin fiyatlarını baskıladığı, satış, üretim, kârlılık ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerde ciddi bozulmalara yol açtığı belirtildi.

AB'nin yürürlüğe koyduğu yeni verginin, Avrupa lastik sektöründeki rekabet koşullarını dengelemeyi ve yerli üreticileri korumayı amaçladığı ifade edildi.