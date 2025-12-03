AB’den Çin’e bağımlılığı azaltacak hamle: Avrupa’da üretilmiş şartı yüzde 70’e çıkabilir

AB, otomobiller ve temiz teknoloji ekipmanları gibi bazı ürünlerde “Avrupa’da üretilmiş” oranını yüzde 70’e kadar çıkaracak hedefler belirlemeyi değerlendiriyor.

Aralık 10’da sunulması beklenen yasa taslağına aşina yetkililerin FT'ye verdikleri bilgilere göre, önerinin Çin’e bağımlılığı azaltmayı ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçladığını belirtiliyor. Taslak, daha pahalı Avrupa bileşenlerinin kullanılmasını zorunlu kılacağı için AB şirketlerine yıllık 10 milyar Euro'yu aşan ek maliyet getirebilir.

Fransız komiser Stephane Sejourne tarafından yürütülen çalışma, Avrupa’nın zayıflayan sanayisini Asya’dan gelen ucuz ithalata karşı korumayı hedefliyor. Bir AB yetkilisi, mevzuatın kapsamının Çin'in önemli sanayi politikaları olan "Made in China 2025" ve "China Standards 2035"i yansıtacağını söyledi.

Yüzde 70'e kadar eşik getirmeyi planlıyorlar

Üç AB yetkilisi, sektörün kritikliğine ve bağımlılık düzeyine göre değişecek şekilde yüzde 70’e varan yerli içerik eşiklerinin tartışıldığını söyledi. Örneğin, otomobillere yönelik devlet teşvikleri yalnızca bu eşikleri karşılayan araçlara verilecek. Piller için de belirli bir Avrupa içerik oranı gerekecek.

Yasa, kamu kaynaklı harcamalara—kamu alımları, devlet destekli krediler ve hibeler—uygulanacak. Ayrıca her bir bileşen için AB’nin üretim kapasitesi analiz edilecek. “Sanayi Hızlandırma Yasası” olarak adlandırılan metin, komisyon içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle değiştirilebilir veya ertelenebilir.

Düzenlemeler, güvenlik riski oluşturabilecek güneş paneli invertörleri gibi ürünlerde yüksek yerli içerik şartını öngörebilir. Ancak bazı yetkililer, Avrupa üretiminin maliyetleri artıracağı ve ithalata bağlı sektörlerde rekabet baskısını yükselteceği uyarısında bulunuyor.