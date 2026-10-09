AB'den Çin'e karşı 21 milyar euroluk hammadde hamlesi

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Avrupa Birliği (AB), Çin'in kritik hammaddeler üzerindeki hâkimiyetine karşı yeni bir adım attı. Avrupa Komisyonu, sanayinin ihtiyaç duyduğu stratejik minerallerin tedarikini güvence altına almak amacıyla 46 projeye öncelikli statü verilmesini kararlaştırdı. Birliğin 16 ülkesine yayılan projelerin hayata geçirilmesi için yaklaşık 21,1 milyar euroluk yatırım yapılması öngörülüyor.

9 Ekim'de duyurulan yeni seçim, Avrupa'nın otomotiv, savunma, havacılık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde Çin'e bağımlılığı azaltma çabasının parçasını oluşturuyor.

Projeler lityum, bakır, nikel ve nadir toprak elementleri dahil olmak üzere AB'nin belirlediği 17 stratejik hammaddenin 15'ini kapsıyor.

Ancak 21,1 milyar euro, Avrupa Komisyonunun şirketlere doğrudan dağıtacağı bir destek paketi değil. Tutar, seçilen projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yaklaşık yatırım büyüklüğünü ifade ediyor.

16 ülkede 46 projeye öncelik verilecek

Avrupa Komisyonunun seçtiği projeler, Kritik Hammaddeler Yasası kapsamında stratejik statü kazanıyor. Bu statü, projelerin izin süreçlerinin hızlandırılması ve yatırımcılarla finansman kuruluşlarına ulaşmalarının kolaylaştırılması açısından önem taşıyor.

Seçilen girişimler arasında Almanya'daki Zinnwald lityum projesi ve Yunanistan'daki Skouries madeni bulunuyor. Umicore ve Aurubis gibi Avrupa'nın önemli metal ve malzeme şirketlerinin desteklediği projeler de yeni listede yer alıyor.

Yatırımlar yalnızca yeni maden sahalarının açılmasını hedeflemiyor. Çıkarılan hammaddelerin işlenmesi, rafine edilmesi ve geri dönüştürülmesi de Avrupa'nın tedarik stratejisinin parçalarını oluşturuyor.

Avrupa sanayisi açısından temel sorun, belirli minerallere ulaşabilmekten ibaret değil. Bu minerallerin kullanılabilir sanayi ürünlerine dönüştürülmesi için gerekli işleme kapasitesinin de sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşması, üretim zincirinde önemli bir risk yaratıyor. Bu nedenle AB, maden üretimiyle birlikte işleme ve geri dönüşüm kapasitesini de artırmaya çalışıyor.

Çin'in hammadde kontrolü Avrupa'yı zorluyor

Çin, özellikle nadir toprak elementlerinin işlenmesi ve mıknatıs üretiminde küresel tedarik zincirinin merkezinde bulunuyor. Elektrikli otomobillerin motorlarından rüzgâr türbinlerine, savunma sistemlerinden elektronik cihazlara kadar çok sayıda ürün bu hammaddelere ihtiyaç duyuyor.

Çin'in kritik mineraller üzerindeki ticari kontrolleri, Avrupa'nın tedarik güvenliği endişelerini artırıyor. Bir hammaddenin dünya genelinde yeterli miktarda bulunması, her zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu biçimde ve zamanda temin edilebileceği anlamına gelmiyor.

Madenin çıkarılması, saflaştırılması ve nihai üretimde kullanılabilecek malzemeye dönüştürülmesi farklı yatırım ve teknolojiler gerektiriyor. Avrupa'nın yeni stratejik proje programı, bu aşamalardaki kapasite açığını azaltmayı amaçlıyor.

Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan bataryalar, elektrik motorları ve elektronik sistemler açısından tedarik güvenliği üretim planlamasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Kritik minerallerin ihracatında yaşanabilecek kısıtlamalar, üreticileri daha pahalı alternatif kaynaklara yöneltebiliyor veya yeni yatırımların zamanlamasını değiştirebiliyor.

2030 için üç kritik hedef belirlendi

Avrupa Birliği'nin Kritik Hammaddeler Yasası, 2030 yılına kadar stratejik hammaddelerde belirli üretim kapasitelerine ulaşılmasını öngörüyor. Buna göre AB'nin yıllık stratejik hammadde ihtiyacının en az yüzde 10'unun birlik içindeki çıkarım faaliyetleriyle karşılanması hedefleniyor.

İşleme kapasitesinin yıllık ihtiyacın en az yüzde 40'ına, geri dönüşüm kapasitesinin ise yüzde 25'ine ulaşması amaçlanıyor. Bu hedefler, Avrupa'nın ithalata tamamen son vermesini değil, tek bir tedarik kaynağına aşırı bağımlılığını azaltmasını esas alıyor.

Ancak yeni projelerin seçilmesi, tesislerin kısa sürede üretime başlayacağı anlamına gelmiyor. Madencilik ve rafinaj yatırımlarında izinlerin alınması, finansmanın tamamlanması, çevresel yükümlülüklerin karşılanması ve tesislerin kurulması yıllar sürebiliyor. Avrupa Komisyonu daha önce seçilen bazı stratejik projelerin finansman eksikliği nedeniyle geciktiğini de kabul ediyor.

Dolayısıyla yeni listedeki projelerin başarısı, yalnızca stratejik statü verilmesine değil, gerekli sermayenin bulunmasına ve yatırımların tamamlanmasına bağlı olacak.

Türkiye için yeni tedarik fırsatı doğabilir

Avrupa'nın kritik hammaddelerde kaynak çeşitlendirme arayışı, Türkiye'nin otomotiv, metal işleme, batarya ve makine sanayisi açısından da önem taşıyor. Türkiye, Avrupa otomotiv üreticilerinin tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip. Elektrikli araç üretiminin genişlemesiyle birlikte batarya malzemeleri, elektrik motorları ve özel metal bileşenlerine yönelik ihtiyaç da değişiyor.

AB'de yeni maden ve işleme tesislerinin kurulması, bu malzemeleri kullanan üreticilerin tedarik seçeneklerini artırabilir.

Bu durum Türk otomotiv yan sanayi şirketleri için daha güvenilir hammadde kaynaklarına erişim olanağı yaratabileceği gibi Avrupa'daki yeni üretim yatırımlarına malzeme ve ekipman sağlama fırsatlarını da beraberinde getirebilir.

Türkiye'nin bor mineralleri ve diğer maden kaynakları da Avrupa'nın hammadde güvenliği tartışmalarında işbirliği potansiyeli taşıyor. Ancak yeni açıklanan 46 projenin AB üyesi ülkelerde yer alması, Türkiye'ye doğrudan yatırım veya finansman tahsis edildiği anlamına gelmiyor. Türkiye açısından olası kazanımlar, Avrupa'daki şirketlerle kurulacak ticari ilişkiler, tedarik anlaşmaları ve ileride geliştirilebilecek ortak projelere bağlı olacak.

AB'nin yeni hammadde hamlesinde belirleyici olan, 21,1 milyar euroluk yatırım ihtiyacının ne kadarının finansmana dönüşeceği ve seçilen tesislerin ne zaman üretime başlayacağı olacak.

Avrupa, kritik hammaddelerde Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor. Ancak bu hedefe ulaşabilmesi için yeni projelerin kâğıt üzerindeki stratejik statülerinden çıkarak fiilen üretim yapmaya başlaması gerekiyor.