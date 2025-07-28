AB'den Çinli Temu'ya "riskli ürün" uyarısı

AB Komisyonu, Çinli e-ticaret platformu Temu'yu, web sitesinde satılan yasadışı veya güvenli olmayan ürünlerin risklerini uygun şekilde değerlendirmediği ve bu nedenle AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal etmiş olabileceği konusunda uyardı.

Komisyon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketicilerin Temu platformunda güvenli olmayan bebek oyuncakları ve elektronik ürünler gibi tehlikeli ürünlere maruz kalma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Temu, yanlış risk değerlendirmesi sunmakla suçlanıyor

Uyarı, platformun DSA'ya uygunluğu konusunda Ekim 2024'te başlatılan soruşturmanın ardından geldi. Çin merkezli PDD Holdings'e ait Temu, geçen yıl yanlış bir risk değerlendirmesi sunmakla suçlanıyor. DSA uyarınca, büyük çevrimiçi platformlar tüketici güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve azaltmak zorundadır.

AB'nin en üst düzey teknoloji yetkilisi Henna Virkkunen, “Ön görüşümüze göre, Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın gerektirdiği standartlara göre kullanıcıları için riskleri değerlendirme konusunda çok geride kalıyor” dedi.

Temu, ihlal tespit edilmesi halinde küresel gelirinin %6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir. Soruşturma, bağımlılık yaratan tasarım özellikleri ve algoritma şeffaflığı gibi diğer endişeleri de inceleyecek.