AB'den Etiyopya’ya 40 milyon Euro'luk yardım
Etiyopya halkının ülkede süren çatışmalar, iklim krizinin etkileri ve salgınlar nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Avrupa Birliği, ülkeye 40 milyon Euro değerinde yardım yapılacağını açıkladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB, Etiyopya’ya 2025 yılının ilk insani yardım paketi kapsamında 40 milyon Euro'luk insani yardım yapacağını bildirdi. Yardımların özellikle ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler ile Sudan gibi ülkelerden sığınmış mültecilere aktarılacağı bildirildi.
Yeni yardım paketiyle AB Komisyonu'nun son 5 yılda Etiyopya’ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 436,5 milyon Euro'nun üzerine çıkmış oldu.