AB’den Euro Bölgesi için yeni tahminler: Ticaret baskıları artıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminlerini revize ederek 2025 yılı için yüzde 1,3 seviyesinde büyüme öngördü. Bu oran, daha önce açıklanan yüzde 1,4’lük tahminin hafif altında yer aldı. 2024 yılı için beklenen büyüme oranı ise yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Komisyonun sonbahar ekonomik raporunda, Euro Bölgesi’nin Fransa’daki mali zorluklara ve Almanya’daki ekonomik daralmaya rağmen ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ifade edildi. Bölgedeki büyük ekonomilerin istikrarını koruması beklenirken, özellikle İspanya’nın bu yıl yüzde 3, 2025’te ise yüzde 2,3 büyüyerek diğer ülkelerin önünde yer alması öngörülüyor.

Ticaret savaşları ve korumacı önlemler endişesi

AB yetkilileri, ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulama tehdidinin büyüme üzerinde büyük bir baskı yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Almanya’nın ihracatının, bu tür tarifelerden ağır şekilde etkilenebileceği belirtiliyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bu vergilerin Almanya ekonomisine gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ine mal olabileceğini vurguladı.

Allianz’ın projeksiyonlarına göre, bir ticaret savaşı durumunda Alman ihracatının 25 milyar Euro’su risk altında kalabilir. Benzer şekilde, Fransız ve İtalyan ihracatının da büyük zarar görmesi bekleniyor. Ancak bazı ekonomistler, ABD dolarının güçlü seyretmesinin bu vergilerin etkisini hafifletebileceğini öne sürüyor.

Enflasyon oranları ve büyüme dinamikleri

Komisyonun tahminlerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2024’te yüzde 2,4, 2025’te ise yüzde 2,1 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu oranlar, önceki projeksiyonlarla büyük ölçüde uyumlu. Ancak, küresel ticaret ortamındaki yavaşlama ve ticaret engellerinin artması, bölgenin toparlanma sürecine zarar verebilir.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi ekonomisinin yüksek oranda açık bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, korumacı politikaların ticareti daha da zayıflatabileceği uyarısında bulundu.