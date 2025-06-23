AB'den Filistin'e 202 milyon Euro'luk yardım paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin'e yönelik toplam 202 milyon Euro değerinde bir yardım paketi açıkladı. Bu kapsamda, Filistin yönetimine 150 milyon Euro, Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yönelik ajansı UNRWA'ya ise 52 milyon Euro destek sağlanacak.

150 milyon Euro kamu hizmetleri için

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetimine ayrılan 150 milyon Euro'nun kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılacağı belirtildi. Yardımın özellikle memur ve sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi gibi temel hizmetlerin finansmanına katkı sunacağı ifade edildi.

52 milyon Euro Filistinli mültecilere

UNRWA'ya tahsis edilen 52 milyon Euro'nun ise Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere yönelik eğitim ve sağlık gibi hayati hizmetlerin devamı için kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın şu ifadelerine de yer verildi. "Birliğin Gazze'deki 'feci insani durum' ve Batı Şeria'da koşulların giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu" belirten Suica, AB'nin "iki devletli çözüme desteklerini yinelediğini" vurguladı.