AB'den Fransa'ya 1,5 milyar Euro'luk yeşil dönüşüm desteği

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın Komisyon'a sunduğu doğal gaz şebekesine bağlanacak sürdürülebilir biyometan üretimini desteklemeye yönelik planını onayladı ve bunun için için 1,5 milyar Euro'luk kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

Ülkenin yılda 25 gigavatın üzerinde biyometan üretecek yeni tesisleri rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreciyle destekleyeceğinin kaydedildiği açıklamada, kamu desteğinden faydalanacak tesislerin 36 ay içinde tamamlanıp faaliyete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım

Girişimin yeşil dönüşümü hızlandıracağı, enerjide bağımsızlığı artıracağı ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacağına işaret edilirken, bu çerçevede planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.