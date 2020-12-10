AB'den gelecek eşyalara ilişkin gümrük beyannamesinde düzenleme

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47'nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.