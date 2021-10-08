AB’den gıdalarda ‘E171’ kullanımını yasaklama hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), titanyum dioksit (E171) katkı maddesinin gıdalarda kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin gelecek yıl başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güveli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edilmemesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı.

Titanyum dioksit nedir?

E171 koduyla bilinen bir gıda katkı maddesi olan titanyum dioksit, nem tutucu, renklendirici ve boyar madde olarak kullanılıyor. Özellikle beyaz renkli gıdalarda renk ve parlaklığı artıran E171’in yüksek oranda kullanıldığı ürünler arasında şekerlemeler, hazır tatlılar, sakızlar yer alıyor. Söz konusu madde beyaz un, sofra tuzu, kabartma tozu gibi ürünlerde de kullanılıyor. E171, Avrupa’da 1970’li yıllardan bu yana kullanılıyor.