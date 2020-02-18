AB’den kara listeye dört ülke, Türkiye’ye ek süre

18 Şubat 2020

Hilal SARI



Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları dün Brüksel’de gerçekleşen zirvede ‘vergi cennetleri’ olarak da bilinen kara listesine Panama, Palau, Seyşeller ve Cayman Adaları’nı ekledi. Bakanlar Türkiye’ye ise kara listeye girmemesi için gerekli düzenlemeleri yapması amacıyla ek süre tanıdı.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonunda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı kara listenin güncellendiği listeye Birleşik Krallık'a bağlı Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller'in ilave edildiği açıklandı. Mevcut durumda kara listede yer alan ülkeler şöyle: Amerikan Samoası, Fiji, Guam, Samoa, Umman, Trinidad ve Tobago, Vanuatu, ABD Virjin Adaları, Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller.

AB belgesine göre gri listede olan Türkiye ise tüm AB ülkeleri ile vergi bilgilerinin otomatik aktarımını yapamadı, ancak veri paylaşımına izin verecek yasal değişiklikleri kabul ettiği için taahhütlerini yerine getirmesi için daha fazla zaman verildi. AB’li diplomatlar, Türkiye’nin en büyük Türk topluluklarına sahip AB ülkeleri olan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya ile vergi bilgilerini paylaşmadığını söyledi. Kara listeye girmemek için Türkiye’nin AB üye ülkeleriyle vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşılmasının önünü açacak gerekli yasaları geçen yılın sonuna kadar çıkarması gerekiyordu. Ancak Türkiye, söz konusu gereklilikleri yerine getirmesi için kendisine 1 yıllık süre verilmesine rağmen, bu yasaları henüz Meclis’ten geçiremedi. Gri listedeki ülkeler ise şunlar: Anguilla, Avustralya, Bosna Hersek, Botsvana, Esvatini, Ürdün, Maldivler, Moğolistan, Fas, Namibya, Saint Lucia, Tayland ve Türkiye.

Vergi cennetleri listesi nedir?

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.