AB'den Nijerya'ya 300 milyon Euro'luk hibe

AB'nin Nijerya'nın terörle mücadelesine destek amacıyla 300 milyon Euro'luk hibe sağlayacağını kaydeden AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdindeki Büyükelçisi Gaulter Mignot, yardımın özellikle ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde terörün temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Mignot, AB ile Nijerya'nın Küresel Terörle Mücadele Forumu (GCTF) üyesi olduğunu hatırlatarak GCTF üyesi ülkeler gibi kuruluşlar arasındaki işbirliğinin, şiddet içeren aşırılık ve onun kök nedenleriyle mücadelede koordineli çabaların önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çad Gölü havzası genelinde yıkıcı etkiler

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 15 yıldır süren çatışmaların, sadece can kayıplarına ve kitlesel yerinden edilmelere değil, aynı zamanda Çad Gölü havzası genelinde yıkıcı etkilere yol açtığına dikkati çeken Mignot, hükümetin terörle mücadelede önemli adımlar attığını ancak daha fazla çalışma ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mignot, Nijerya'nın mevcut strateji ve politikalarını gözden geçirme girişimini "karmaşık bir olgu olan şiddet yanlısı aşırılıkla mücadelede hayati bir adım" olarak değerlendirdi.