AB'den Rus gazı kararı: Daha erken yasaklanacak!

Avrupa Birliği, Rus gazını orijinal olarak planlanandan daha hızlı aşamalı olarak sonlandırmak için anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hızlanan enerji dönüşümünde yeni bir adım atarak Rus gazının planlanandan daha erken aşamalı biçimde yasaklanması konusunda uzlaştı. Savaşın 2022’de başlamasından sonra AB alımlarını yarıya indirse de Rus gazı hala ithalatın yaklaşık beşte birini oluşturuyordu.

1 yıl öne çekildi

Üye ülkeleri, Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Komisyonu'nu temsil eden müzakereciler, Moskova'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 2026 sonuna kadar aşamalı olarak yasaklamak üzere anlaştı. Bu, Komisyon tarafından orijinal olarak önerilenden bir yıl daha erken bir tarih ve AB'nin Rusya'ya yönelik en son yaptırım paketi kapsamında halihazırda onayladığı deniz yoluyla gaz teslimatları yasağıyla uyumlu.

Uzun vadeli anlaşmalar kapsamındaki boru hattı gazı ithalatının ise 30 Eylül 2027'ye kadar durdurulması gerekecek. AB tarafından belirlenen gaz depolama hedeflerinin yerine getirilmesine bağlı olarak bu tarihin 1 Kasım 2027'ye uzatılma olasılığı bulunuyor.

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, "Sonunda ve tamamen Rus gazının vanasını kapatıyoruz. Avrupa enerji güvenliğini ve bağımsızlığını seçti" ifadelerini kullandı.