AB'den Rusya'ya kötü haber! Yeni yaptırımlar yolda

AB ülkeleri, Şubat'ta üçüncü yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik, Rusya'dan alüminyum ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin detaylarını belirlemeye başladı.

Daha önce de alüminyum tel, boru ve folyo halinde ithalatını yasaklamış, ancak birincil alüminyum ithalatını sürdürmeye devam etme kararı almış olan AB üyesi 10 ülke, Rusya'dan gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının da en kısa sürede yasaklanmasını istiyor. Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve İsveç, Rusya'nın Avrupa'ya yakıt ihracatının önlenmesini, Rus LNG tankerlerinin limanlara girişine yasak getirilmesini talep ediyor. Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatını yasaklayan AB, henüz Rus gazına yönelik kısıtlayıcı tedbir kararı almadı.

16. yaptırım paketi onayalacak mı?

16'ncısı hazırlanan yaptırım paketi kapsamında, Rus petrolünü taşıyan bütün gemilere kısıtlama uygulanması ve uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e bazı sınırlamalar getirilmesi de görüşülen önlemler arasında yer alıyor. Öte yandan, yeni yaptırımların onaylanması için AB ülkelerinin oy birliği gerekiyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum da yer alıyor.