AB'den sel felaketinden etkilenen 5 üyesine 1 milyar Euro'yu aşan yardım

Açıklamada, yardım paketiyle İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon Euro, Toskana bölgesine 67,8 milyon Euro, Slovenya'ya 428,4 milyon Euro ve Avusturya'ya 5,2 milyon Euro, Yunanistan'a 101,5 milyon Euro ve Fransa'ya 46,7 milyon Euro tahsis edileceği belirtildi.

Desteğin hasarlı altyapının onarımı, kültürel mirasın korunması ve temizlik operasyonlarının yürütülmesi de dahil olmak üzere acil durum ve kurtarma operasyonlarının maliyetlerinin bir kısmını karşılayacağı kaydedilen açıklamada, yardımın AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra sağlanacağı bildirildi.