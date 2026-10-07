AB’den teknoloji devlerine vergi hamlesi

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Avrupa Birliği, büyük Amerikan teknoloji şirketlerinden daha fazla bütçe geliri elde etmenin yeni yollarını arıyor. Brüksel’in doğrudan dijital şirketleri hedefleyen ayrı bir vergi yerine, tüm büyük şirketleri kapsayan mevcut kurumsal katkı planını değiştirmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Planın merkezinde “Corporate Resource for Europe” adı verilen CORE sistemi bulunuyor. Avrupa Komisyonu’nun mevcut teklifine göre AB’de faaliyet gösteren ve yıllık net cirosu 100 milyon euroyu aşan şirketler yıllık sabit katkı ödeyecek.

100 milyon euro ve altında cirosu bulunan şirketler sistem dışında kalacak. Mevcut modele göre yıllık katkı şirketin cirosuna bağlı olarak 100 bin eurodan başlayıp 750 bin euroya kadar çıkıyor.

Teknoloji devlerinden daha fazla gelir aranıyor

Bugünkü yeni tartışma, mevcut CORE sisteminin teknoloji devlerinden elde edilecek geliri artıracak biçimde değiştirilmesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Brüksel’in Apple, Meta ve Google gibi şirketleri doğrudan isimlendiren veya yalnız dijital sektöre uygulanan ayrı bir vergi yerine, daha geniş bir şirket vergisi üzerinden hareket etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Böyle bir yapı, teknoloji şirketlerinin yanında diğer büyük grupları da kapsayacağı için yalnız ABD merkezli şirketleri hedef alan bir düzenleme görüntüsünü azaltabilir.

ABD ile yeni vergi gerilimi istenmiyor

AB’nin temkinli davranmasının arkasında Washington ile yaşanabilecek ticaret gerilimi bulunuyor. ABD yönetimi, Amerikan teknoloji şirketlerini hedeflediğini düşündüğü dijital hizmet vergilerine uzun süredir karşı çıkıyor.

Bu nedenle Brüksel’de değerlendirilen seçenek, teknoloji gruplarından daha fazla gelir sağlarken verginin kapsamını büyük şirketlerin geneline yaymak. Ancak bunun nasıl uygulanacağı ve mevcut katkı oranlarının değiştirilip değiştirilmeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

AB yılda 6,8 milyar euro bekliyor

Mevcut CORE teklifinin Avrupa Birliği bütçesine 2028-2034 döneminde yıllık ortalama yaklaşık 6,8 milyar euro gelir sağlaması bekleniyor. CORE, AB’nin önümüzdeki uzun vadeli bütçesi için önerdiği beş yeni gelir kaynağından biri.

Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, elektronik atıklar ve tütün üzerinden sağlanması planlanan yeni kaynaklarla birlikte toplam ek gelirin yıllık yaklaşık 58,5 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.

Bu gelirlerin AB’nin yeni harcama önceliklerinin yanında ortak borçların geri ödenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

2028’den önce uzun bir yol var

Yeni sistem henüz yürürlüğe girmiş değil. Avrupa Komisyonu mevcut CORE teklifinin 1 Ocak 2028’den itibaren uygulanmasını öngörüyor. Ancak gelir sistemindeki değişikliklerin hayata geçebilmesi için üye ülkelerin uzlaşması gerekiyor.

AB’nin öz kaynak sistemine ilişkin kararlar Konsey’de oybirliği gerektiriyor. Gerekli durumlarda üye ülkelerin kendi ulusal prosedürlerinden de onay alınması gerekiyor.

Bu nedenle teknoloji devlerinden daha fazla gelir sağlamaya yönelik yeni arayış, doğrudan uygulanacak kesinleşmiş bir vergi değil; AB’nin önümüzdeki bütçe dönemine hazırlanırken yürüttüğü yeni pazarlığın parçası.