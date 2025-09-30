AB’den tescilli Bingöl Balı, ABD ve Ortadoğu’ya açılma hedefinde
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen ilk balı olan “Bingöl Balı” ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a ihraç edilecek.
BİNGÖL - DÜNYA
Kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki eşsiz flora içerisinde elde edilen Bingöl Balı’nın kovanlarda olgunlaşma süreci tamamladıktan sonra sağımı yapılıyor. Kentte 1970 yılından bu yana bal üretimi yapan bir firma, Bingöl Balını dış pazara sunuyor. Avrupa’daki ülkelere ihracat yapan firma, Bingöl Balının geçen yıl AB’den tescil almasıyla yeni talepler almaya başladı. Bingöl balı için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan talep alan firma, yakın zamanda bu ülkelere ihracat yapmaya hazırlanıyor.
“9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”
Üreticilerden aldıkları balları Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ettikten sonra tesislerinde paketlediklerini anlatan bal firması sahiplerinden Yusuf Beri, Bingöl Balının bulunduğu flora itibarıyla son kullanıcıya kaliteli bir ürün sunduklarının altını çizdi. Bingöl balının, Türkiye’nin AB nezdindeki ilk tescilli balı olmasının yeni pazarların açmasını sağladığını bildiren Beri, şunları kaydetti: “Başta Almanya, Hollanda, Fransa olmak üzere 9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. AB tescil belgesi alındıktan sonra Bingöl Balına; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan talep gelmeye başladı. Bunlar için görüşmelerimiz sürüyor. Kısa sürede bu ülkelerde de Bingöl Balını göreceğiz.”