AB’den tescilli Bingöl Balı, ABD ve Ortadoğu’ya açılma hedefinde

Kentin yüksek ra­kımlı bölgelerindeki eşsiz flo­ra içerisinde elde edilen Bingöl Balı’nın kovanlarda olgunlaşma süreci tamamladıktan sonra sa­ğımı yapılıyor. Kentte 1970 yı­lından bu yana bal üretimi ya­pan bir firma, Bingöl Balını dış pazara sunuyor. Avrupa’daki ül­kelere ihracat yapan firma, Bin­göl Balının geçen yıl AB’den tes­cil almasıyla yeni talepler alma­ya başladı. Bingöl balı için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ka­tar’dan talep alan firma, yakın zamanda bu ülkelere ihracat yapmaya hazırlanıyor.

“9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

Üreticilerden aldıkları balla­rı Bingöl Üniversitesi laboratu­varlarında analiz ettikten son­ra tesislerinde paketlediklerini anlatan bal firması sahiplerin­den Yusuf Beri, Bingöl Balının bulunduğu flora itibarıyla son kullanıcıya kaliteli bir ürün sun­duklarının altını çizdi. Bingöl balının, Türkiye’nin AB nezdin­deki ilk tescilli balı olmasının yeni pazarların açmasını sağla­dığını bildiren Beri, şunları kay­detti: “Başta Almanya, Hollan­da, Fransa olmak üzere 9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. AB tescil belgesi alındıktan son­ra Bingöl Balına; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan talep gelmeye başladı. Bunlar için görüşmelerimiz sürüyor. Kısa sürede bu ülkelerde de Bin­göl Balını göreceğiz.”