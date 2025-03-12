AB'den Trump tarifelerine 26 milyar Euro'luk cevap

AB Komisyonu, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı 26 milyar Euro değerinde "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurdu.

İki aşamaya dair detaylar

AB Komisyonu'nun yeni tarifelere dikkatli biçimde ayarlanmış iki aşamalı yanıt vereceği bildirilen açıklamada, ilk aşamanın daha önce hazırlanan ve askıda tutulan karşı önlemlerin devreye alınması olduğuna dikkat çekilirken, ekonomik zarara yanıt olarak 8 milyar Euro değerinde bir dizi ABD ürününün hedef alınarak 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edildi. Açıklamada, ikinci aşamanın, 18 milyar Euro'dan fazla AB ihracatını etkileyen ABD tariflerine karşılık gelecek yeni tedbirleri içereceği ve 13 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Geri adım kapısı açık!

Karşı önlemlerin, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamına denk gelen 26 milyar Euro değerindeki ABD ürününe yönelik olacağı belirtilen açıklamada, AB'nin bir çözüm müzakere etmeye hazır olduğu ve sorunun çözülmesi halinde önlemlerden geri adım atılacağının da altı çizildi. ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri bugün yürürlüğe girdi.