AB'den Trump'ın ek vergileri durdurma kararına ilişkin açıklama

AB'den ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında AB'nin de olduğu 75'ten fazla ülke için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurma kararına ilişkin bir açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek; "Bu, küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupalılar birlikte bu krizden daha güçlü çıkacak"

Ticaret ve tedarik zincirlerinin işlemesi için açık ve öngörülebilir şartların olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Gümrük vergileri, yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergilerdir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile ABD arasında sürekli olarak sıfıra sıfır vergi anlaşmasını savundum" dedi.

Avrupa Birliği'nin dostane ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret hedefiyle ABD ile yapıcı müzakereleri desteklemeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

AB pazarındaki engelleri kaldırmak için çalışmaların artırıldığını söyleyen von der Leyen, "Bu kriz bir şeyi netleştirdi: Belirsizlik zamanlarında tek bir pazar, istikrar ve direncimizin dayanağıdır. Ekibim ve ben, Avrupalı tüketicileri, çalışanları ve işletmeleri korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar birlikte bu krizden daha güçlü çıkacak" ifadesini kullandı.

AB, misilleme hamlesini dün açıklamıştı

Öte yandan AB, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesini dünkü oylamada kabul etti. Onaylanan yeni düzenlemeyle bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirileceği; diğer bazı ürünlerin vergilerine ise 16 Mayıs ve 1 Aralık'ta başlanılacağı duyurulmuştu.

Ancak Avrupa Komisyonu, ABD'nin müzakereyi kabul etmesi durumunda tedbirlerin her an askıya alınabileceğini de ifade etmişti.