AB'den Trump’ın tarifelerine misilleme sinyali

Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektupta, AB'nin karşılık vermesi durumunda bu oranın artırılabileceği uyarısında bulundu.

AB büyükelçileri acil toplantıya çağrıldı

Von der Leyen, bu tehditlerin transatlantik tedarik zincirlerini riske atacağını belirterek, "AB çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

Pazar günü AB büyükelçileri acil toplantıya çağrılırken, pazartesi günü de Brüksel'de ticaret bakanlarının bir araya geleceği öğrenildi.

Gerginliğe rağmen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İrlanda Başbakanı Micheál Martin gibi liderler ise müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

AB, ABD’ye yönelik yüzde 10’luk sabit gümrük vergisi ve otomotiv, havacılık ve içki sektörlerinde kolaylık sağlanmasını içeren bir ön anlaşma peşindeydi.

AB'nin, salı günü yürürlüğe girecek olan 21,5 milyar euroluk ABD mallarına yönelik ilk misilleme paketinin ardından, 70 milyar euroluk ek önlemleri değerlendirdiği bildirildi. Diplomatlar, 1 Ağustos’un hâlâ diplomasi için zaman tanıdığını belirtiyor.