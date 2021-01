AB'den Türk çeliğine anti-damping vergisi

Takip Et

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayılanan karara göre Avrupa Birliği, Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerinin ithalatına 6 Ocak 2021 itibariyle geçici anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi.

AB Komisyonu, Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerinin ithalatına anti-damping soruşturmasını 14 Mayıs 2020'de başlatmıştı.

Soruşturma, Avrupa Birliği'nin çelik üreticilerinin yüzde 25'inden fazlasını temsil eden Eurofer tarafından 31 Mart 2020'de yapılan şikayet üzerine açılmıştı.

12 Haziran 2020'de de Komisyon, ayın ürünler için anti-destekleme soruşturması başlatmıştı.

Karara göre Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri'nin ürünlerine damping vergisi oranı yüzdeaa 4,8, Erdemir ürünlerine yüzde 5,4 ve Çolakoğlu Metalurji ürünlerine yüzde 7,6 olarak uygulanacak.

Ağir Haddecilik A.Ş. ve Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş., ürünleri için bu oran 5,9 oldu.

Resmi Gazete'deki karara göre, anti-damping vergisinden CN kodları 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC code 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC code 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC code 7226191090), 7226 91 91 ve 7226 91 99 etkilenecekler.

Türkiye karara itiraz edecek

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada geçici süre için alınan karara karşı Türk üreticilerinin itirazda bulunacaklarını bildirdi. Söz konusu verginin kurum bazında kararlaştırıldığının altını çizen Yayan, “Her kuruluş ayrı ayrı itirazda bulunacak” diye konuştu.

TÜDÖKSAD: Metal dökümü ilgilendiren ürün yok

Bu arada Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) yaptğı açıklamada, söz konusu ürün kodları içerisinde metal döküm sektörünü ilgilendirebilecek herhangi bir ürün yer almadığını paylaştı.