AB'den, Türkiye’deki sığınmacılara 485 milyon euro ek mali destek kararı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara desteğini iki önemli insani yardım programı ile 2022 yılının başına kadar sürdürme kararı aldı.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, tahsis edilen ek 485 milyon euroluk mali kaynakla, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) ile Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (CCTE) adlı insani yardım programlarının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.