AB'den Ukrayna'ya 148 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan yazılı savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik 148 milyon Euro değerinde yeni insani yardım paketini duyurdu. Açıklamaya göre, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon kişinin "acil yardıma" ihtiyacı olduğu belirtilerek, yeni yardım paketinin bu ihtiyaçları karşılamayı hedeflediği ifade edildi.

Toplam yardımlar 1,1 milyar Euro'yu aştı

Açıklamada, 148 milyon Euro'luk yardım paketinin 140 milyon Euro'sunun Ukrayna'ya, 8 milyon Eurosunun ise Moldova'daki insani yardım faaliyetlerine tahsis edildiği bildirildi. Bu yeni yardım paketiyle birlikte, AB Komisyonu'nun savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı insani yardımlar toplamda 1,1 milyar Euro'yu aşmış oldu.

"AB, Ukrayna halkının yanındadır"

AB Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya yönelik 148 milyon Euro'luk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, AB'nin insani yardım çalışmalarını denetlemek amacıyla Ukrayna'ya giden Lahbib'in, burada aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.