AB'den Ukrayna'ya kış öncesinde 40 milyon Euro insani yardım
AB Komisyonu, son dönemde enerji altyapısına yönelik saldırılar yaşayan Ukrayna'ya kış dönemi öncesinde ilave insani yardımda bulunulacağını açıkladı. Açıklamada, Ukraynalıların ihtiyaçları için 40 milyon Euro yardım tahsis edildiği, bunun 35 milyon Eurosu'nun Ukrayna'daki insani yardım projelerine, 5 milyon Eurosu'nun da Moldova'daki Ukraynalılara destek için kullanılacağı kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın kış dönemine hazırlığına katkıda bulunmak üzere 40 milyon Euro insani yardım sağlayacak.
Fonla, Ukrayna'nın soğuk kış aylarına hazırlanmasına yardımcı olunacağı belirtilen açıklamada, kaynakla hasarlı binaların onarılacağı, elektrik, ısıtma ve barınak gibi temel ihtiyaçlara da katkı verileceği bildirildi.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun Şubat 2022'den beri savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere yönelik çeşitli yardım programlarına 966 milyon Euro kaynak ayırdığı anımsatıldı.