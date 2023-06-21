Abdioğulları ihracatını yüzde 11 artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde yer alan verilere göre Filpa, global ölçekteki tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını artırmayı başardı. Adana’dan en fazla ihracat yapan firmalar arasında ilk 3’te yer alan firma, yarım asrı aşan deneyimle 9 tesiste, 400 bin metrekare kapalı alanda, yaklaşık 2 bin personel ile 4 kıtada yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Filpa Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, firmalarının uluslararası standartlarda çevreci üretim modellerine odaklandığını belirterek, şunları söyledi: “Gelecek için çalışan bir kurumun teknolojiden uzak durması düşünülemez. ‘Gelecek Dokur’ vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Abdioğulları ailesi olarak endüstriyel ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliğini sağlamak, sürekli değişen teknoloji ortamında rekabetçi kalabilmek için teknolojinin her alanda uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

Karar alma mekanizması hızlandırmak, kalite ve verimliliği artırmak için operasyonel süreçlerimiz dâhil tüm süreçlerimizde veri madenciliği ve süreç analizi yapıyor, yapay zekâ destekli mantıksal çözümleme modelleri kullanarak performansı ve kalite göstergelerimizin sürekli yükselmesi için çalışıyoruz. Müşteri etkileşiminin olumlu yönde ilerlemesi için müşterilerin ürün seçimi ve satın alma eğilimlerini izliyor, iş zekâsı yöntemleri ile öngörücü istatistikler oluşturarak ürün geliştirme ve pazar faaliyetlerimizin sürekli olarak iyileşmesi için adımlar atıyoruz.”