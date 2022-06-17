ABD'li bakan yardımcısı ekonomi yönetimiyle görüşecek

ABD Hazine Bakan yardımcısı Wally Adeyemo önümüzdeki hafta Türkiye'de gerçekleştireceği ziyarette Hazine ve Merkez Bankası yetkilileri ile görüşecek.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak Adeyemo'un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini söyledi.

Merkez Bankası'ndan bir kaynak da Kavcıoğlu'nun Adeyemo görüşeceğini söyledi.

ABD ve Türkiye Hazine bakanlıkları ise haberin yazıldığı sırada Reuters'ın konuya ilişkin yorum isteğine henüz yanıt vermedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesine göre Adeyemo, ulusal güvenlik, ekonomide adaletsizlik ve ekonominin salgından toparlanma politikaları konularından sorumlu bakan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Konu ile ilgili haber daha önce Bloomberg haber ajansında yer almıştı.