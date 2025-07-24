ABD'li banka Goldman Sachs işten çıkarma planını askıya aldı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, yatırım bankacılığı bölümünde beklenenden daha iyi bir toparlanmanın ardından işten çıkarma planını askıya aldı.

Financial Times'a konuşan kaynaklar, bankanın yatırım bankasının müşteri faaliyetleri ve ücretlerindeki artışın yanı sıra ticaret bölümündeki gücün devam etmesi nedeniyle 46 bin kişilik iş gücünü korumayı planladığını söyledi.

Bu yılın başlarında Goldman, yıllık gider ve performans yönetiminin bir parçası olarak personelin düşük tek haneli bir yüzdesini etkileyen mütevazı bir işten çıkarma turu gerçekleştirmişti.

Goldman'ın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 3 milyar dolar oldu.

Ekonomik koşullara bağlı karar değişebilir

Goldman, özellikle Başkan Donald Trump'ın ticaret tarifelerinden kaynaklanan belirsizlikler ışığında, piyasa koşullarının kötüleşmesi halinde Eylül ayında ek kesintiler için seçeneği açık tutmuştu.

Ancak, banka şu anda iyileşen iş koşulları nedeniyle personel istihdamına güveniyor gibi görünse de, ekonomik koşulların değişmesi durumunda bankanın yeniden kararının değişebileceği belirtiliyor.