ABD’li bankacılık devinden dikkat çeken ‘Türkiye’ kararı!
JPMorgan, Türkiye'nin CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırarak tavsiyesini “Nötr”den “Overweight”e yükseltti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik asgari ücret artışı, TCMB faiz kararı ve Aralık TÜFE verilerinin tamamlanmasıyla bu kararı aldığını belirtti. Ayrıca BİM, JPMorgan’ın CEEMEA Strateji Top 10 listesine eklenirken, hedef fiyatı 985 TL olarak belirlendi. Banka, 2025 ve 2026 yılı için ise enflasyon tahminlerini de açıklarken TCMB’nin Mart ayı kararı ve Türkiye'nin politika faizinde 2025 yıl sonu öngörülerini de paylaştı.
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’ye yönelik yatırım tavsiyesini yükselterek CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırdı. Banka, Türkiye’yi “Nötr”den “Overweight”e (Ağırlığını artır) çektiğini açıkladı.
JPMorgan, Türkiye için 2025 Aralık ayı enflasyon tahminini yüzde 26, çekirdek enflasyon tahminini yüzde 26,5 olarak belirledi. 2026 Aralık için ise manşet enflasyonun yüzde 20, çekirdek enflasyonun ise yüzde 20,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
BİM, JPMorgan’ın CEEMEA strateji listesine girdi
JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye Endeksi'ndeki en büyük hisse senedi olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine dahil etti. Banka, BİM için tavsiyesini “Ağırlığını Artır” olarak belirlerken, hisse başına hedef fiyatını 985 TL olarak açıkladı.
TCMB faiz beklentisi: 2025 sonunda yüzde 35
JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 42,5’e indireceğini ve yıl sonuna kadar kademeli olarak yüzde 35’e çekmesini beklediğini belirtti.
CEEMEA bölgesinde tavsiyeler güncellendi
JPMorgan, CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde farklı ülkeler için yatırım tavsiyelerini şu şekilde belirledi:
* Türkiye, BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye “Ağırlığını Artır” (Overweight) oldu.
* Suudi Arabistan için “Nötr” değerlendirmesi yapıldı.
* Polonya için ise “Ağırlığını Azalt” (Underweight) tavsiyesi verildi.
JPMorgan'ın Türkiye'ye yönelik olumlu revizyonu, son dönemde atılan ekonomik adımların uluslararası piyasalarda daha fazla güven yarattığını gösteriyor.