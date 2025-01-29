ABD’li bankacılık devinden dikkat çeken ‘Türkiye’ kararı!

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’ye yönelik yatırım tavsiyesini yükselterek CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırdı. Banka, Türkiye’yi “Nötr”den “Overweight”e (Ağırlığını artır) çektiğini açıkladı.

JPMorgan, Türkiye için 2025 Aralık ayı enflasyon tahminini yüzde 26, çekirdek enflasyon tahminini yüzde 26,5 olarak belirledi. 2026 Aralık için ise manşet enflasyonun yüzde 20, çekirdek enflasyonun ise yüzde 20,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

BİM, JPMorgan’ın CEEMEA strateji listesine girdi

JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye Endeksi'ndeki en büyük hisse senedi olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine dahil etti. Banka, BİM için tavsiyesini “Ağırlığını Artır” olarak belirlerken, hisse başına hedef fiyatını 985 TL olarak açıkladı.

TCMB faiz beklentisi: 2025 sonunda yüzde 35

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 42,5’e indireceğini ve yıl sonuna kadar kademeli olarak yüzde 35’e çekmesini beklediğini belirtti.

CEEMEA bölgesinde tavsiyeler güncellendi

JPMorgan, CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde farklı ülkeler için yatırım tavsiyelerini şu şekilde belirledi:

* Türkiye, BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye “Ağırlığını Artır” (Overweight) oldu.

* Suudi Arabistan için “Nötr” değerlendirmesi yapıldı.

* Polonya için ise “Ağırlığını Azalt” (Underweight) tavsiyesi verildi.

JPMorgan'ın Türkiye'ye yönelik olumlu revizyonu, son dönemde atılan ekonomik adımların uluslararası piyasalarda daha fazla güven yarattığını gösteriyor.