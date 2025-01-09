ABD'li bankacılık devinden Türk hisseleri için dikkat çeken tahmin

New York merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini yükseltti.

Sunil Koul ve Tarun Lalwani’nin de aralarında bulunduğu stratejistlerin notunda şu ifadeler yer aldı:

* Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve kârlılığa fayda sağlayacaktır, çünkü yükümlülükler genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor.

Goldman Sachs sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70’inden sorumlu olacağı öngörüldü.

BİST 100 yıl sonunda ne kadar olur?

MSCI Türkiye için değerlemelerin ucuz göründüğünü söyleyen stratejistlere göre; BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması “potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir.

Goldman Sachs, BİST 100 Endeksi’nin 2025 yılını 11 bin 300 puandan tamamlayacağını tahmin ediyor.